Бойцы СВО восстанавливаются с помощью биорезонансной терапии в центре «Ясенки»

В центр «Ясенки» с визитом прибыли специалисты из центра биорезонансной терапии кафедры МОНИКИ. В составе делегации была Карташова Наталья Викторовна, главный специалист по рефлексотерапии и доцент кафедры. Они познакомили специалистов центра с методиками работы аппарата биорезонансной терапии (БРТ) и провели обследование бойцов СВО для подбора индивидуального плана лечения с использованием частотной терапии, направленной на устранение болевых синдромов. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В результате проведенных процедур у бойцов значительно улучшилось состояние: нормализовался сон, снизился болевой порог, а общее самочувствие стало более стабильным. Это сотрудничество не только помогло военнослужащим справиться с физическими недомоганиями, но и подарило надежду на восстановление и улучшение качества жизни.

«Руководство центра «Ясенки» благодарит Наталью Викторовну и ее команду за профессионализм и внимание к бойцам, а также выражают надежду на дальнейшее сотрудничество и новые возможности для помощи защитникам», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.