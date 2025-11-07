«Бодрствующая» операция: в Астрахани помогли женщине с глиомой в зоне Брока

Врачи Астраханской области впервые провели «бодрствующую» операцию: женщине с глиомой в зоне Брока помогли, не погружая ее в медикаментозный сон, сообщает «Бриф24» .

Как уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона, при проведении такой процедуры пациент остается в сознании для контроля функций мозга, но при этом не ощущает боли.

«Современная методика позволила команде медиков под руководством заведующего нейрохирургическим отделением Александро-Мариинской больницы Всеволода Ноздрина успешно удалить пациентке опухоль с минимальным риском повреждения важнейших систем организма», — сказали в пресс-службе.

«Бодрствующая» хирургия предполагает три основных стадии: картирование, стимуляцию и общение с пациентом во время операции. На первом этапе хирурги локализуют границы новообразования, используя специализированное оборудование. Затем проводится электростимуляция для активации различных участков мозга. Наконец, нейропсихолог взаимодействует с пациентом, чтобы оценить функции мозга в реальном времени.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.