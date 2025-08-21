Благодарность для здоровья: врач рассказала, как эмоции влияют на мозг

Эпидемиолог, врач-гигиенист и лектор российского общества «Знание» Виктория Симонова заявила, что эмоционально-когнитивная установка на благодарность может укрепить мозг человека, сообщает «ФедералПресс» .

«В последние десятилетия нейронаука все активнее изучает влияние эмоциональных практик на структуру и функционирование головного мозга. Одним из наиболее интересных направлений является исследование благодарности как психофизиологического феномена», — сказала доктор.

По ее словам, человек может научиться осознанно распознавать и признавать ценность позитивных событий или обстоятельств, у таких людей увеличивается объем серого вещества и повышается активность области мозга, отвечающей за принятие решений и эмпатию.

Это связано с нейропластичностью — способностью мозга перестраивать свои связи и даже структуру в ответ на повторяющийся опыт.