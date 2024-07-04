сегодня в 14:00

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил Ступинскую клиническую больницу в рамках очередного здравчаса. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Мужальских совместно с представителями Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области и профильными заместителями встретился с главным врачом Ступинской клинической больницы Светланой Чудаковой.

На повестке дня — рассмотрение обращений жителей, позитивные изменения в системе здравоохранения, санитарное состояние больницы и организация встреч с жителями.

Участники встречи изучили динамику жалоб и их направленность. За неделю поступило 25 жалоб.

Благодаря информированию жителей по сравнению с прошлой неделей снижено количество обращений, касающихся записи на прием.

Не наблюдается позитивной динамики в жалобах на некорректное отношение медработников. По словам Светланы Чудаковой, с персоналом больницы ведется работа по улучшению ситуации в данном вопросе, каждое обращение рассматривается комиссионно, к виновным применяется дисциплинарное взыскание.

Поскольку ряд обращений затрагивал санитарное состояние больницы, глава округа проинспектировал ряд отделений и побеседовал с пациентами и персоналом. По итогам инспекции нарушений не выявлено.

В ряду позитивных изменений — поступление нового высокотехнологичного оборудования и завершение ремонта кабинета магнитно-резонансной томографии.

Участники выездного совещания обсудили проведение встреч с населением. Ближайшая состоится 4 июля в 17:00 в парке Островского.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.