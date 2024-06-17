Благодаря фонду «Круг добра» 596 детям в Подмосковье оказали помощь

Фонд «Круг добра» создан в 2021 году указом президента Российской Федерации для оказания помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. В том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Всего с 2021 года помощь через фонд поддержки в Подмосковье получили 596 детей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

На федеральном уровне продолжают прорабатываться проекты законов, направленные на совершенствование налоговой системы. Будущие изменения затронут и ставки по НДФЛ. При этом отчисления от повышенной ставки НДФЛ будут также направляться на лечение подопечных фонда «Круг добра».

Фонд «Круг добра» в основном финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн. рублей в год. За счет средств фонда для детей приобретаются дорогостоящие лекарства, медицинские изделия, технические средства реабилитации, а также обеспечивается оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

«После донастройки налоговой системы средства, полученные от введения новой прогрессивной шкалы НДФЛ, продолжат поступать в фонд «Круг добра», а также пойдут на реализацию других социальных проектов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«С начала 2024 года 249 детей в Московской области были обеспечены лекарствами и медицинскими изделиями благодаря Фонду „Круг добра“. Всего с 2021 года помощь через фонд поддержки в Подмосковье получили 596 детей на общую сумму почти 15 миллиардов рублей», — рассказал Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также отметил, что всего на сегодняшний день в региональный сегмент федерального регистра лиц с орфанными (редкими) заболеваниями включены 1 448 пациентов, из которых 537 — дети.

«Ежегодно из бюджета Московской области выделяются финансовые средства для обеспечения лекарствами взрослых пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Лечение таких заболеваний, как правило, требует значительного объема финансового обеспечения, некоторые лекарства особенно дорогие. В 2024 году на эти цели предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей», — подчеркнул парламентарий.

Игорь Брынцалов добавил, что в целях выявления заболеваний у детей в Московской области проводится расширенный неонатальный скрининг по 36 нозологиям. В 2024 году обследовано почти 29 тыс. новорожденных, в результате чего выявлено 50 врожденных наследственных заболеваний.

Помощь детям с редкими заболеваниями оказывается в «НИКИ детства Министерства здравоохранения Московской области», «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского», а также в медицинских организациях по месту прикрепления ребенка.

Взрослым пациентам с орфанными заболеваниями медицинская помощь оказывается в «МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского».

Фонд помогает детям, являющимся гражданами РФ в возрасте до 18 лет, с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, включёнными на текущий момент в перечень заболеваний.

Также фонд продолжает помогать детям в течение одного года после достижения ими возраста 18 лет, в случае если до достижения совершеннолетия они получали такую поддержку.

Фонд может закупать лекарства, включенные в перечень для закупок. Список расширяется и не является окончательным.

Законные представители детей или сами подопечные, достигшие 18 лет, могут направить запрос на получение помощи в соответствующем разделе Госуслуг.

Актуальная информация о статусе рассмотрения заявления доступна в личном кабинете, также ее можно получить на электронную почту или в СМС.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с фондом «Круг Добра» для помощи больным детям. Таким образом, Московская область стала первым регионом в РФ, подписавшим такой документ.

«Фонд решает очень чувствительную и важную задачу — помощь детям с редкими, самыми сложными заболеваниями. И благодаря ресурсам, которые сегодня есть, они имеют возможность получать все необходимые медикаменты», — сказал глава Московской области.