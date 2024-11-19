Биохимия крови и ФГДС: какие анализы надо сдать при появлении привкуса железа

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Терапевт Тен: при появлении металлического привкуса во рту надо идти к врачу

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен заявила, что при появлении металлического привкуса во рту надо обязательно обратиться к врачу и сдать определенные анализы, чтобы исключить серьезные заболевания, сообщает NEWS.ru .

Скорее всего доктор назначит ряд исследований: клинический и биохимический анализы крови для выявления анемии, инфекций или любых воспалений. Важно исключить дефицит железа, отметила Тен.

«ФГДС и УЗИ органов брюшной полости — для исключения заболеваний ЖКТ. Анализ на тяжелые металлы, если имеется риск интоксикации», — добавила медик.

Ранее Тен рассказывала, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к появлению супербактерий. Следует внимательно отнестись не только к выбору препарата, но также к дозировке и длительности курса.

Превышение дозы и частое употребление антибиотиков ослабляют защитные функции человеческого организма, и он становится более беззащитным перед болезнями.