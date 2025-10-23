Безвозмездная стоматологическая поддержка проводится для ветеранов СВО и их семей

В четверг в Красногорске по адресу: ул. Вилора Трифонова, дом № 1, на базе стоматологической клиники AV Clinic состоялся профилактический прием для ветерана СВО Евгения Бушева и членов его семьи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Мероприятие прошло в рамках совместной инициативы Фонда «Защитники Отечества» по Московской области, благотворительного фонда «Энергия» и клиники AV Clinic, направленной на оказание стоматологических услуг ветеранам специальной военной операции и их близким на безвозмездной основе.

Цель проекта — вовлечение частных медицинских организаций в систему поддержки защитников Отечества, формирование устойчивой модели социального партнерства и расширение спектра бесплатных услуг для подопечных фонда.

В ходе приема семье Бушевых был проведен профилактический осмотр, детям проведена гигиеническая чистка полости рта. Кроме того, детям были вручены подарки от стоматологической клиники AV Clinic.

«В рамках безвозмездной помощи мы оказываем первичную стоматологическую поддержку. Полноценное лечение требует значительных ресурсов, поэтому на данном этапе мы сосредоточились на профилактических мероприятиях. Уже сегодня я провел гигиеническую чистку полости рта для всей семьи Бушевых. Дальнейшая помощь будет обсуждаться совместно с фондом „Энергия“ и Фондом „Защитники Отечества“. Важно понимать, что такая инициатива — это не бесплатная помощь, а оказание стоматологических услуг на безвозмездной основе», — подчеркнул руководитель клиники AV Clinic Денис Авдеев.

Денис Александрович Авдеев — стоматолог-хирург и ортопед с 16-летним стажем. Выпускник Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, ранее руководил стоматологическим отделением Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского. С 2019 года развивает собственную клинику AV Clinic в Красногорске, ведет преподавательскую деятельность и является лектором компании Osstem Implant.

«Я сам сын военного, много лет работал в военном госпитале. Создавая свою клинику, я хотел объединить профессионализм с возможностью помогать людям. Сегодня мы впервые оказываем комплексную поддержку семье ветерана СВО на безвозмездной основе. Если этот опыт станет примером для коллег — это будет прекрасно», сказал Авдеев.

Евгений Геннадьевич с 2014 года принимал участие в боевых действиях, затем — в зоне СВО. В 2023 году получил тяжелое ранение, потерял обе ноги, но продолжает активно участвовать в общественной жизни и воспитывает троих детей.

«Я благодарю Фонд „Защитники Отечества“, благотворительный фонд „Энергия“ и Дениса Авдеева за сегодняшнюю инициативу. Особую признательность выражаю социальному координатору Александре Кан за ее работу. Такие встречи показывают, что забота о ветеранах продолжается и после возвращения домой. В будущем хочу предложить создание мобильных стоматологических кабинетов в зоне СВО», — выразил благодарность Евгений Бушев.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Минобороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд „Защитники Отечества“, где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.