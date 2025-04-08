Безопасное омоложение: названы самые эффективные пластические операции
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Пластический хирург Александр Катков рассказал, как сделать правильный выбор в пластической хирургии для коррекции возрастных изменений, какой ожидать эффект и за какое время, сообщает «Вечерняя Москва».
Как отметил эксперт, уникального набора услуг, который подходил бы всем, не существует. Перед началом долгожданного омоложения обязательна консультация с опытным хирургом для подбора нужных процедур.
«Не стоит торопиться и делать все и сразу — возможно, для достижения нужного результата вам нужно будет поправить одну зону, а, может, придется комбинировать несколько методик», — предупредил Катков.
Среди операций на лице хирург выделил спейслифтинг как одну из самых безопасных. Особенностью этой процедуры являются быстрое восстановление без сиянков с минимальными отеками и избавление от возрастных изменений.
Также Катков отметил блефаропластику. За счет данного вмешательства пациенты могут за короткий срок получить вау-эффект на глазах.