Безопасная процедура: офтальмолог рассказал о лазерной коррекции зрения

Кандидат медицинских наук, детский офтальмолог сети клиник «Неболит» Игорь Попов заявил, что только в очень редких случаях — менее 1% — лазерная коррекция зрения может быть опасна, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, современная наука считает эту операцию косметической: она не только улучшает зрение, но и позволяет отказаться от очков, но не устраняет причину заболевания — например, миопию.

Лазерная коррекция довольно редко приводит к осложнениям: некоторые пациенты отмечают «гало-эффект», когда в темноте в первое время после операции перед глазами появляются блики, ореолы или лучи.

«Также возможен риск развития кератоконуса — это заболевание, при котором роговица (прозрачная передняя часть глаза) становится тонкой и выпячивается наружу, что может ухудшить зрение», — отметил доктор.

Однако, по его словам, при некоторых общих заболеваниях лазерную коррекцию все же не рекомендуют, среди них — сахарный диабет, аутоимунные проблемы, активная форма туберкулеза и рак.