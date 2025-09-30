Без одержимости: врач дал психологические советы для ринопластики

«Пациенты с дисморфофобией могут видеть в форме своего носа огромный дефект, который на самом деле практически незаметен другим», — сказал доктор.

По его словам, даже идеально выполненная пластика носа не гарантирует удовлетворения, так как эти люди склонны к постоянному поиску изъянов и желанию повторных хирургических вмешательств. Зацикленность на собственной внешности нередко приводит их к депрессивным состояниям и серьезно затрудняет общение с окружающими.

Дополнительной причиной для отказа в ринопластике служит неадекватная оценка перспектив. Пациенты с психологическими особенностями часто полагают, что ринопластика радикально изменит их жизнь к лучшему, решит все проблемы и принесет счастье.

Однако изменение формы носа, как правило, не влечет за собой столь значительных перемен, что приводит к разочарованию и негативным эмоциям, заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.