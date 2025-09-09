Без кофе и кислот: врач рассказала о правилах после гигиенической чистки зубов

Врач-стоматолог клиники «Мегастом» Ольга Жидких заявила, что после гигиенической чистки зубов необходимо соблюдать ряд ограничений: в этот период зубы на время остаются без защитного слоя в результате удаления отложений, сообщает «Вечерняя Москва».

Отсутствие защитного слоя ослабляет эмаль, делая ее более восприимчивой к агрессивным факторам, таким как кислоты, сахара и перепады температур (экстремально горячая или холодная пища). Это чревато повышенной чувствительностью и изменением цвета зубов. Следовательно, после процедуры очистки важно проявлять осмотрительность в выборе еды и напитков на протяжении некоторого времени.

Затрагивая вопрос чувствительности зубов, стоит отметить, что многие пациенты после профессиональной гигиенической чистки отмечают ее усиление. Это объясняется удалением не только зубного налета и камня, но и части естественной защиты, оберегавшей зубы от внешних раздражителей.

Возникновение чувствительности может проявляться при контакте с горячей, холодной, кислой или сладкой едой и напитками. По этой причине рекомендуется временно ограничить употребление продуктов и напитков, содержащих красители.