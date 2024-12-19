Без диет, но с физнагрузкой: врач рассказал, как пережить погодные качели

Главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике, завкафедрой терапии и общей врачебной практики в ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Роман Горенков заявил, что во время резких изменений погоды, которые ожидают жителей средней полосы России в ближайшие дни, следует быть особенно внимательными к своему здоровью.

«Физическая нагрузка должна быть обязательно, но умеренно и применительно к человеку, насколько он адаптировался к ней. Если человек чувствует себя плохо, то, конечно, можно уменьшить физическую нагрузку, однако полностью исключить ее нельзя. Физическая активность, наоборот, способствует повышению адаптации к таким переменам погоды», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, погодные скачки всегда отражаются на самочувствии, особенно метеозависимых людей и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перепады давления, влажности и температуры влияют на артериальное давление, работоспособность, усталость и могут обострить хронические заболевания.

Врач посоветовал не соблюдать в этот период изнуряющие диеты и быть поосторожнее с алкоголем, а также ограничить употребление кофе.