Без белого или зеленого пятен: диетолог напомнил о правилах выбора арбуза

Диетолог Андрей Бобровский заявил, что хвостик зрелого арбуза должен быть сухим. На спелой ягоде также должно быть пятно — не белое или зеленое, а желтого или кремового цвета, сообщает «ФедералПресс» .

По словам врача, при выборе арбузов нужно также смотреть на форму — она должна быть правильной. Любые искривления могут свидетельствовать, что ягоду либо неправильно перевозили, либо она неравномерно росла.

«В общем и целом опасность ранних арбузов — это высокое содержание нитратов, поскольку такие удобрения с содержанием нитратов используются для ускорения роста» — добавил Бобровский, предупредив, что нитраты могут вызвать отравление.

Качественный арбуз должен быть не слишком большим и не слишком маленьким, отметил диетолог. По словам Бобровского, кожура у хорошего арбуза — прочная и твердая, а узор — четкий и контрастный.