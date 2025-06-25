Бесплатный онкоскрининг смогут пройти жители Подмосковья 28 июня

28 июня жителям Подмосковья будет доступен бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Своевременная диагностика заболеваний, в том числе онкологических, — залог долгой и качественной жизни. Пройти бесплатный онкоскрининг жители смогут в 25 центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Дни открытых дверей в ЦАОПах пользуются спросом у жителей Подмосковья. Так, с начала года участие в них приняли уже более 5,3 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе Дня открытых дверей жители смогут пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и легких. Кроме того, женщинам будет доступна консультация врача-онколога, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут сдать ПСА-тест на рак простаты, позволяющий узнать риски развития рака предстательной железы.

Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет 28 июня с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом (при наличии).

Рекомендуется предварительно записаться в удобном ЦАОПе, адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.