Бесплатный онкоскрининг смогут пройти жители Балашихи 27 сентября

Балашихинский центр амбулаторно-онкологической помощи организует для жителей бесплатный онкоскрининг 27 сентября. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут существенно повысить шансы на выздоровление, в связи с чем рекомендуют проходить регулярные обследования и скрининги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По показаниям врача-онколога будет доступна диагностика новообразований кожи, рентгенография, маммография, УЗИ молочных желез, ПСА-тест на рак простаты, анализ на скрытую кровь, цитология шейки матки. Также прием будут вести онкогинеколог и онкоуролог. При необходимости дообследования пациенты будут направлены в Московский областной онкологический диспансер», — рассказала заместитель главврача по работе с центрами амбулаторной онкологической помощи областного онкодиспансера Александра Харченко.

Пройти обследование могут совершеннолетние граждане. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и при наличии результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

Пройти бесплатное обследование можно с 9:00 до 14:00 часов по адресу: городской округ Балашиха, улица Гагарина, 15а.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 521-56-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.