Бесплатная вакцинация от менингококка может стать доступной с 2027 года

В Госдуме предложили включить вакцину от менингококка в календарь прививок

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости включения отечественной вакцины против менингококковой инфекции в национальный календарь профилактических прививок, сообщает РИА Новости .

По словам парламентария, клинические исследования препарата успешно завершены, и сейчас ведется работа по увеличению производственных мощностей. Предварительно, бесплатная вакцинация может стать доступной с 2027 года, когда будет обеспечен необходимый объем производства.

Леонов подчеркнул, что необходимость введения такой прививки обусловлена высокой опасностью менингококковой инфекции, которая способна стремительно распространяться, особенно в замкнутых коллективах, и вызывать серьезные последствия вплоть до летальных исходов.

При этом парламентарий отметил, что действующие прививки нацкалендаря сохраняют свою важность, а любые изменения должны быть направлены только на расширение списка защитных мер против новых инфекционных угроз.