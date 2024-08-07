Беседа о ЗОЖ с педиатром прошла в детском саду «Золотая рыбка» Ленинского округа

В детском саду «Золотая рыбка» поселка Развилка Ленинского городского округа для детей провели беседу о здоровом образе жизни, которая включала в себя показ мультипликационного фильма «В здоровом теле — здоровый дух», демонстрацию которого инициировала педиатр поселковой амбулатории Ксения Щербинина. Она рассказала детям о необходимости заботиться о своем здоровье, а также поделилась способами его укрепления, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Здоровый образ жизни ребенка — это условие не только здоровья, но и дальнейшей успешной работы, карьерной деятельности, стабильного физического и психического состояния, семейной жизни. Очень важно создавать у ребенка культ здоровья, всеми средствами показывать красоту физического и психического совершенства. Говоря простым языком — здоровью надо учить. И мы всеми силами стараемся помогать в этом родителям», — рассказала педиатр поселковой амбулатории Ксения Щербинина.

После просмотра мультфильма дети поделились своими выводами с медицинской сестрой, которая, в свою очередь, отметила, что они готовы следовать правилам здорового образа жизни.

В Ленинском округе регулярно проводят беседы на тему здорового образа жизни — как в детских садах, так и в дошкольных учреждениях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.