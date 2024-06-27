Беременную первенцем Сати Казанову экстренно госпитализировали в Москве

Певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова поделилась с поклонниками важной новостью. Ее экстренного госпитализировали в столице, поэтому артистка пропустит запланированное мероприятие в Санкт-Петербурге, сообщает «СтарХит» .

Казанова ожидает первенца, поэтому поклонники распереживались, когда певица опубликовала в социальных сетях видео из больничной палаты. Она рассказала, что вынуждена пропустить VK Fest, который состоится 29 июня в Петербурге.

«Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, ничего страшного, но кое-какие вмешательства нужны, чтобы в дальнейшем все было хорошо. Эти несколько дней мне нужен покой, опять же госпитализация, капельницы», — рассказала Казанова.

Она понадеялась, что встретится с поклонниками 13 июля на VK Fest в Москве. Какой диагноз ставят ей врачи, исполнительница не рассказала.

О беременности 41-летней Казановой стало известно в начале июня. Певица опубликовала фото с заметно округлившимся животом. Она призналась, что семь лет не могла забеременеть, но чудо все же случилось.