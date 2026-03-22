«Белье в дырах, кормят ужасно»: екатеринбурженка возмутилась состоянием больницы

Жительница екатеринбурга пожаловалась на работу детской горбольницы № 15. Она осталась недовольна ремонтом и едой в стационаре на Уралмаше, где лежала с ребенком, сообщает E1.ru .

«Приехали в инфекционную больницу № 15 с ребенком, ей шесть лет. Мне сказали: „Мамочка, вы без места и кормить вас не будут, так как дети после пяти лет лежат одни“. Как может ребенок в пять, шесть и даже семь лет лежать один в больнице?» — возмутилась женщина.

Она добавила, что 15 лет назад я лежала в этой же больнице со старшей дочерью. В медучреждении ничего не поменялось.

При этом к медикам у нее нет претензий, а вот к бытовым условиям их очень много. Постельное белье все в дырах, кормят плохо, в платной палате все тоже самое, но еще и санузел в ужасном состоянии.

Еще одна проблема в больнице — график диагностических исследований. Некоторые манипуляции проводят раз в несколько дней.

«Флюорография там делается только по понедельникам, средам и пятницам. Приходит в 08:00 врач и всего один час делает рентген легких. То есть, если у ребенка есть пневмония, сразу вы ее не подтвердите, а будете лежать и ждать. Персонал хороший, врачи и медсестры все доброжелательные», — добавила собеседница.

Что касается совместного пребывания с мамой, то с 1 января 2023 года в РФ действуют поправки в федзакон «Об основах охраны здоровья граждан», которые гарантируют родителям бесплатное совместное пребывание в больнице в трех случаях: ребенок до 4 лет (маме или папе обязаны предоставить и койку, и питание за счет ОМС) ребенок-инвалид любого возраста, ребенок старше 4 лет только при наличии медпоказаний.

