Baza: военкор Поддубный пошел на поправку

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Военкор Евгений Поддубный, пострадавший при атаке украинского дрона в Курской области, пошел на поправку, сообщает Baza .

Его состояние постепенно нормализуется. В понедельник военкора перевели из реанимации в ожоговое отделение

Поддубный уже проявляет активность. Медики разрешили родственникам и друзьям военкора посещать его.

7 августа Поддубный попал под удар дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он получил множественные травмы и ожоги. Военкора доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского на вертолете.