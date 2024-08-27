Baza: военкор Поддубный пошел на поправку
Фото - © Алексей Филиппов/РИА Новости
Военкор Евгений Поддубный, пострадавший при атаке украинского дрона в Курской области, пошел на поправку, сообщает Baza.
Его состояние постепенно нормализуется. В понедельник военкора перевели из реанимации в ожоговое отделение
Поддубный уже проявляет активность. Медики разрешили родственникам и друзьям военкора посещать его.
7 августа Поддубный попал под удар дрона ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он получил множественные травмы и ожоги. Военкора доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского на вертолете.