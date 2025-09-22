Baza: бурятские врачи удалили здоровую почку, перепутав пациентов

сегодня в 20:02

В Бурятии врачи перепутали пациентов и удалили здоровую почку. Региональный минздрав извинился перед женщиной за «негативные эмоции», сообщает Baza .

Инцидент произошел в онкологическом центре в Улан-Удэ. После операции хирург отчитался об удалении «опухоли размером 15 на 7 см». Однако, проведя дополнительные обследования, специалисты выяснили, что был удален абсолютно здоровый орган. Причиной ошибки стала путаница в анализах.

Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина принесла «извинения за сложившуюся ситуацию и негативные переживания при оказании медицинской помощи».

«Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась? Кошмар, а не жизнь!» — возмутилась пострадавшая пациентка.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). пострадавшая требует от онкоцентра пересадку почки или денежную компенсацию. При этом состояние пациента с опухолью неизвестно.