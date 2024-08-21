Балашихинские онкохирурги удалили пациентке опухоль околоушной слюнной железы

В Московский областной онкологический диспансер поступила 74-летняя женщина с новообразованием в левой околоушной области. Проведенная диагностика выявила у нее рак левой околоушной слюнной железы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Злокачественные новообразования слюнных желез встречаются редко. При раке околоушной слюнной железы хирургическое вмешательство представляет определенные сложности, потому что через железу проходит лицевой нерв, который контролирует работу мимических мышц. Как доброкачественные, так и злокачественные опухоли вначале проявляются в виде узловидных изменений ткани, которые обычно могут прощупывать сами пациенты. Эти образования растут медленно и обычно безболезненны, но при достижении определенного размера они могут вызвать проблемы с глотанием, и могут появиться такие дефекты, как опущение угла рта и мягких тканей, а также невозможность закрыть глаз. Мы удалили пациентке огромную опухоль, тем самым вернули ее к повседневному образу жизни. Неврологической симптоматики у пациентки в настоящий момент нет», — рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8 Андрей Константинович Голубцов.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное наблюдение у врача-онколога по месту проживания.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что предупредить развитие данного заболевания возможно, если вовремя проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.