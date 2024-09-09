Балашихинские онкохирурги спасли 67-летнюю женщину из Нигерии с опухолью в груди

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 67-летняя жительница Нигерии, которая еще в 2021 году отметила увеличение молочной железы в размерах. После проведения обследования ей был установлен диагноз: рак левой молочной железы III стадии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что если появилась отечность железы целиком или ее части, отек, «лимонная» корочка, покраснение, асимметрия молочных желез, боли в области соска, всей железы или появились выделения, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Выявление РМЖ на ранних стадиях дает шанс на полное излечение, существенно снижает риск осложнений, повышает выживаемость пациентов в отдаленном периоде.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.