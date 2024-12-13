Балашихинские онкохирурги прооперировали 11-летнего мальчика с редкой опухолью

У 11-летнего ребенка отмечались боли в животе. После проведения УЗИ диагностики по месту жительства выявлено опухолевидное образование в правом подреберье. Пациент был направлен в Московский областной онкологический диспансер, где при обследовании была выявлена опухоль головки поджелудочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такая опухоль у детей встречается крайне редко, поэтому мы провели операцию по удалению головки поджелудочной железы и 12-перстной кишки с опухолью, с сохранением пилорического отдела желудка. Во время операции опухоль отделили от важных магистральных артерий и вен без их повреждения и удалили единым блоком. Далее выполнили реконструкцию желудочно-кишечного тракта для нормального прохождения и переваривания пищи», — рассказал врач-онколог онкологического (детского) отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.

На 4-е сутки у пациента был удален зонд для кормления, и ребенок стал самостоятельно дробно питаться через рот с постепенным расширением диеты. Через 3 недели мальчика в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.