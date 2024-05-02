Бабушку звезды «Деффчонок» Галины Боб увезли в реанимацию после сложной операции

Актриса Галина Боб поделилась, что ее бабушка перенесла сложную операцию на сломанном позвоночнике. По словам звезды ситкома «Деффчонки», после хирургического вмешательства женщина вновь попала в реанимацию, сообщает Газета.ru .

Артистка рассказала, что в марте 2024 года ее бабушка упала на льду и порвала грыжу. На днях женщине сделали операцию, однако у пожилой родственницы Боб начались новые проблемы со здоровьем.

«Позвонила бабушка, плачет, что не понимает, что с ней происходит. Что она просто шла и в секунду рухнула, вроде ударилась головой, не помнит», — написала Галина Боб в соцсетях.

После вновь проведенного обследования врачи заявили, что не обнаружили у пенсионерки никаких повреждений. Тем не менее медики решили поместить бабушку Боб в реанимацию.

По словам актрисы, сейчас ее родственница чувствует себя лучше. Вскоре бабушку знаменитости хотят перевести в общую палату.