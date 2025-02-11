Бабушкины методы: Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях самолечения

11 февраля отмечается Всемирный день больного, который напоминает нам о ценности здоровья. В этот день важно обратить внимание на опасность самолечения, которое, хоть и популярно, может иметь серьезные последствия, согласно предупреждениям Роспотребнадзора Северной столицы, сообщает «MK в Санкт-Петербурге» .

Многие могут советовать «чудодейственные» методы, такие как йодная сетка или универсальные антибиотики, но подобные рекомендации редко приносят пользу. Есть несколько причин, по которым следует избегать самолечения.

Во-первых, оно может лишь временно скрыть симптомы, не решая основную проблему. Профессиональная медицинская помощь критически важна для правильного лечения. Задержка визита к врачу чревата осложнениями, так как раннее вмешательство повышает шансы на успешное выздоровление.

Некоторые лекарства, например, сосудосуживающие капли, при неправильном использовании могут вызвать зависимость. Лекарства могут взаимодействовать, изменяя эффект друг друга, тогда как только врач способен правильно оценить ситуации и назначить безопасное лечение.

Неправильная дозировка может привести к отсутствию эффекта или даже отравлению. Антибиотики не работают на вирусы и должны применяться только по назначению врача, чтобы избежать резистентности. Всегда важно консультироваться с врачом перед приемом лекарств — это значительно улучшает прогноз при заболеваниях и снижает риск осложнений.