Астма и диабет: врач рассказал о рисках развития заболеваний после Covid

Директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич заявила, что ковид может привести впоследствии к развитию диабета, псориаза, астмы и других заболеваний, сообщает «Секрет фирмы» .

«Вирус SARS-CoV-2 нетипичным образом активирует иммунную систему. Это ведет к подавлению классических механизмов передачи иммунного сигнала и к избыточной и неадекватной активации иммунного ответа. Именно это объясняет всплеск аутоиммунных заболеваний после Covid-19», — сказала доктор.

По ее словам, все указанные заболеваний объединяет то, что при них иммунитет атакует сам себя. Ковид может активировать «спящие» заболевания и связаться с рецепторами на лимфоцитах.

Кроме того, еще в 2023 году китайские ученые выяснили, что перенесенный Covid активирует риски псориаза, рассеянного склероза, васкулита, атопического дерматита, заболеваний щитовидной железы и других.