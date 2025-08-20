«Аптеки на колесах» появятся в Нижнем Новгороде

сегодня в 16:40

Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению мобильных аптек

Главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению мобильных аптек, сообщает ИА «Время Н» .

По его словам, сборка мобильных аптечных пунктов будет производиться на Горьковском автозаводе на базе шасси «ГАЗели».

Внутри спецтранспорта предусмотрены: система автономного водоснабжения, освещение, электрический счетчик, водонагреватель, система кондиционирования, витрина для демонстрации лекарственных средств и специальный шкаф для хранения медикаментов.

Этот пилотный проект реализуется также в Красноярске, Республике Калмыкия, Кабардино-Балкарской Республике и Архангельской области.

По данным, предоставленным Никоновым, финансирование данного проекта обеспечивается за счет средств аптечных сетей.

«У сельских пациентов наконец-то появится шанс получить нужный препарат по расписанию», — заключил он.