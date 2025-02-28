Аптечные пункты «Мособлмедсервис» в Щелкове будут работать по новому графику

В городском округе Щелково меняется режим работы 4 аптечных пунктов ГБУ МО «Мособлмедсервис». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Аптечный пункт № 158, расположенный по адресу: д. п. Загорянский, ул. Горького, дом № 16 с 21 февраля временно закрыт.

Ближайший аптечный пункт расположен по адресу: ул. Краснознаменская, дом № 17, к.4. Режим работы: круглосуточно.

Аптечный пункт № 18, расположенный по адресу: п. Монино, ул. Центральная, дом № 1а, стр. 4 с 4 марта будет работать с 8:00 до 16:30.

Аптечный пункт № 79, расположенный на ул. Фрунзе, дом № 1 10 и 17 марта будет работать с 8:00 до 16:30.

Аптечный пункт № 180, расположенный во Фряново на ул. Текстильщиков, дом № 6 будет временно закрыт с 10 по 14 марта.

Ближайший аптечный пункт находится во Фрязино, ул. Московская, дом № 7, стр. 1. Режим работы в будни — с 8:00 до 19:00.

По всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи в ГБУЗ Московской области «Щелковская больница», вы можете обращаться на горячую линию по номерам телефона: 8 (991) 573-96-20 круглосуточно; 8 (498) 602-03-59 доб. 18-002 по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.