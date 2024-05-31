Аптечная сеть «Мособлмедсервис» стала победителем конкурса Росздравнадзора

В пятницу были подведены итоги XXVI ежегодной всероссийской конференции «Фарммедобращение: Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий». Участие в ней принимали аптечные организации розничной торговли, медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и другие. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По итогам мероприятия аптечная сеть «Мособлмедсервис» заняла 1 место в номинации «За Стабильно высокие результаты».

«Для нас большая гордость, что ежедневную работу нашего коллектива и постоянное стремлению к развитию высоко оценили. Мы являемся крупнейшей государственной сетью на территории Подмосковья, обеспечивающей жителей качественными медицинскими препаратами и услугами, и эта награда подтверждает, что мы движемся в верном направлении», — сказала директор аптечной сети Ирина Полетыкина.

Конференция направлена на совершенствование системы государственного обеспечения населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также на выявление и распространение лучшего опыта работы в отрасли.

Сеть «Мособлмедсервис» включает в себя 323 аптеки, из которых 21 круглосуточная. Также в сети имеется производственная аптека, где изготавливаются препараты по индивидуальным рецептам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.