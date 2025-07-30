Аппараты УЗИ на 1,2 млрд рублей получат медучреждения Подмосковья в 2025 году

Медицинские организации Московской области продолжают получать современное медоборудование, в том числе диагностическое. В этом году больницы и поликлиники региона оснастят 113 аппаратами УЗИ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ультразвуковые исследования применяются в широком спектре областей — это и диагностика новообразований, и выявление патологий различных систем, и ведение беременности. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной медтехникой. С начала года в больницы и поликлиники поступило 86 аппаратов УЗИ, до конца года поставим еще 27. На их закупку было направлено более 1,2 млрд рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Медтехника предназначена для 33 медицинских организаций, в том числе Видновской, Воскресенской, Одинцовской больниц, Подольского роддома, Московского областного центра охраны материнства и детства и других.

Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.