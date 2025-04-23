Аппаратный массаж и инъекции: как бороться с обвисшей кожей после похудения

Эксперт Миронова: не стоит забывать о домашнем уходе за кожей во время похудения

Эксперт в области косметологии Василина Миронова рассказала, как привести тело в хорошее состояние после сильного похудения, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметила эксперт, после сброса веса кожа обвисает, так как набор веса был долгим, а похудение резким, из-за чего организм не успевает адаптироваться к изменениям. Согласно статистике, такое происходит в 90% случаев.

Косметологические процедуры могут вернуть тонус и эластичность коже, но для достижения лучшего результата необходим комплексный подход. Для этого Миронова рекомендовала обратиться к косметологу, который сможет назначить эффективную программу по коррекции фигуры.

По мнению специалиста, одной из самых эффективных процедур для кожи является аппаратный массаж, например, LPG и эндосфера. Они позволяют достичь потрясающего результата с подключением ручного массажа.

Среди инъекционных методик для поддержания тонуса кожи хороши коллагенотерапия, полимолочная кислота. Микроигольчатый RF-лифтинг стал абсолютным хитом в 2024 году. Он эффективно справляется с подтягиванием дряблой кожи. Давно известный СО2-лазер также отлично работает с данной проблемой.

Также не стоит забывать о домашнем уходе во время похудения.

«Это могут быть скрабы с крупными и жесткими частичками, похожие на песок. Важно делать самомассаж, обертывания и обильно увлажнять кожу кремами и лосьонами», — добавила Миронова.