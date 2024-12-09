Аппарат МРТ установят в поликлинике № 1 Истры до конца года по наказам жителей

Среди наказов, полученных в ходе избирательной кампании Истринским отделением партии «Единая Россия», большое количество связано со сферой здравоохранения. Все наказы и пожелания жителей округа были учтены при составлении народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба председателя совета ОМСУ Игоря Власова.

«Пожалуй, самым масштабным проектом, который был реализован по наказам жителей в течение последних 3 лет, стало строительство медицинского комплекса, включающего клиническую больницу со стационаром на 160 коек и поликлинику на 160 посещений в смену. Вот уже 2,5 года здесь оказывается самая профессиональная медицинская помощь жителям Истры и не только. Еще один массовый наказ жителей округа — установка современного аппарата МРТ, который позволит проводить точную диагностику различных заболеваний. И этот вопрос также решен положительно», — рассказал председатель совета депутатов городского округа Истра Игорь Власов.

В настоящее время ведутся завершающие работы в помещении бывшего административно-технического здания рядом с поликлиникой № 1 на Урицкого в Истре, куда поступит до конца года аппарат МРТ.

Новое оборудование обладает мощностью 1,5 тесла, а значит, врачи смогут получить повышенную четкость изображения, и соответственно, поставить более точный диагноз. Уже с начала следующего года жители округа смогут обратиться в Истринскую клиническую больницу за высокоточными диагностическими услугами.

Диагностический центр расположится рядом с обновленной поликлиникой, в которой в этом году завершен капитальный ремонт также по наказам жителей.

Для пациентов созданы комфортные условия для получения необходимой медицинской помощи — светлые холлы с новой мебелью, на каждом этаже есть зоны комфортного пребывания, санузлы, в том числе для маломобильного населения.

В поликлинике после ремонта появилось новое отделение профилактики, где порядка 20 человек за один визит могут пройти диспансеризацию и профосмотр.

Отделение неотложной помощи выделено в отдельный блок с разделением потоков пациентов. Оборудован и рентгенологический блок, который оснастили новым современным цифровым оборудованием: рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.