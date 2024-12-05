Аппарат ИВЛ улучшит качество оказания медпомощи пациентам больницы Подмосковья

Аппараты ИВЛ играют ключевую роль в поддержке пациентов с нарушениями дыхательной функции. Они используются в различных ситуациях: в реанимации для обеспечения стабильного дыхания у тяжелых больных; во время операций — для поддержания дыхания пациента.

Их еще используют для помощи недоношенным новорожденным, у которых еще не сформировались все функции дыхательной системы, а также в других случаях, когда требуется временная или постоянная поддержка дыхания.

Современные аппараты ИВЛ оснащены передовыми технологиями, такими как системы мониторинга жизненно важных показателей, автоматическое управление параметрами вентиляции и возможность адаптации к индивидуальным потребностям пациента. Это позволяет врачам более точно и эффективно контролировать процесс дыхания, снижая риск осложнений и улучшая прогноз лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.