Аппарат ИВЛ улучшит качество оказания медпомощи пациентам больницы Подмосковья
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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в больницу Щелкова поступил новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это современное медицинское оборудование значительно улучшит качество оказания помощи жителям округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Аппараты ИВЛ играют ключевую роль в поддержке пациентов с нарушениями дыхательной функции. Они используются в различных ситуациях: в реанимации для обеспечения стабильного дыхания у тяжелых больных; во время операций — для поддержания дыхания пациента.
Их еще используют для помощи недоношенным новорожденным, у которых еще не сформировались все функции дыхательной системы, а также в других случаях, когда требуется временная или постоянная поддержка дыхания.
Современные аппараты ИВЛ оснащены передовыми технологиями, такими как системы мониторинга жизненно важных показателей, автоматическое управление параметрами вентиляции и возможность адаптации к индивидуальным потребностям пациента. Это позволяет врачам более точно и эффективно контролировать процесс дыхания, снижая риск осложнений и улучшая прогноз лечения.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.