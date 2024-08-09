Аппарат ИВЛ для новорожденных поступил в отделение МОЦОМД в Люберцах

В отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных стационарного отделения № 1 — родильный дом Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы поступил аппарат искусственной вентиляции легких, предназначенный для лечения тяжелобольных новорожденных пациентов, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

При поступлении роженицы в медицинское учреждение родовспоможения врачи акушеры-гинекологи обязательно изучают историю. Специалистам необходимо ознакомиться с акушерским анамнезом, результатами последних обследований, а также состоянием плода. Если есть перспектива рождения ребенка с осложнениями, в родильном зале обязательно присутствуют реаниматологи и неонатологи.

«Программно-управляемый аппарат снабжен устройством регулирования подачи дыхательной смеси, динамическим уровнем подачи газа, применяемым для новорожденных пациентов. Это позволит обеспечить более эффективную вентиляцию и поспособствует быстрому восстановлению малышей и повышению их шансов на выздоровление», — рассказал главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Оснащение новым оборудованием стало возможным благодаря программе «Здравоохранение Подмосковье на 2024–2027 гг». Модернизация системы здравоохранения является флагманским проектом губернатора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.