Апатия и депрессия: врач назвал неочевидные симптомы проблем с щитовидной железой

Эндокринолог Роман Терушкин заявил, что проблемы в работе щитовидной железы могут ощутимо снизить качество жизни и подорвать здоровье. По словам врача, базовые симптомы такого недуга — сонливость, апатия, отеки, хроническая усталость и признаки депрессии, сообщает «Вечерняя Москва».

Кроме того, из-за проблем с «щитовидкой» человек может столкнуться со снижением сексуального влечения, выпадением волос и набором веса, сухостью кожи, растерянностью и ухудшением памяти. Терушкин отметил, что пациент с гипотиреозом — дефицитом тиреоидных гормонов — фактически «впадает в спячку».

«Снижение уровня энергии, постоянное переутомление, сильную сонливость часто связывают с синдромом хронической усталости, переработками, стрессом, не думая, что так проявляются нарушения со стороны щитовидной железы», — сказал эндокринолог.

По словам Терушкина, проверять здоровье щитовидной железы необходимо раз в полгода-год.

Медик пояснил, что при походе в больницу пациенту необходимо сдать УЗИ щитовидной железы и сдать анализы на ТТГ, Т3 и Т4, а также антитела к ТПО и ТТГ.