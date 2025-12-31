Антипохмельные капельницы в России подорожали минимум в шесть раз

Посленовогодние капельницы, которые спасают от похмелья, подорожали минимум в шесть раз в России, сообщает Mash .

Цена капельницы для оживления после слишком веселого празднования с выездом на дом выросла с 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей. И это самый дешевый вариант, который чистит только от алкоголя. Если что-то другое, то стоимость возрастает уже от 20 тыс. в зависимости от степени тяжести.

Все каникулы на праздники у медсестер уже расписаны, свободных окошек практически нет, еще хоть как-то можно попасть на процедуры только за доплаты минимум в 5-10 тыс.рублей.

Люди думали о том, чтобы привести себя в порядок после новогодней ночи сильно заранее, а также они записывались большими компаниями. Обычно на выезд приезжает одна медсестра и обслуживает всех желающих по очереди. Капельница ставится на один час, еще два часа из тела выходят токсины.

Как рассказали специалисты, худым людям лучше не пить много, так как их тяжело поставить на ноги даже капельницей. Много шампанского и другого алкоголя с газами также не рекомендуют — от сильного опьянения не спасет ничего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.