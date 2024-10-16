Анестезиолог-реаниматолог МОДКТОБ рассказал о своей работе

Сегодня свой день отмечают врачи анестезиологи-реаниматологи. Правда ли, что специалисты данного профиля ничего не делают во время операции и чем на самом деле занимаются анестезиологи-реаниматологи до, во время и после хирургического лечения рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации МОДКТОБ Виктор Праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Врач анестезиолог-реаниматолог — это специалист, который занимается оказанием медицинской помощи пациентам при критических ситуациях, а также обезболиванием, наркозами во время оперативного лечения или в любых других болевых ситуациях. Ходит миф, что во время оперативного лечения врач анестезиолог-реаниматолог ничего не делает, а лишь занимается своими делами, но это не так. До операции мы оцениваем состояние пациента, хронические заболевания, риски как наркоза, так и хирургического вмешательства в целом. Во время наркоза оказываем непосредственно анестезиологическую помощь и контролируем все основные функции организма: дыхание, сердцебиение и так далее. А после наркоза отслеживаем функции восстановления, в том числе и сознание пациента для того чтобы он не нуждался в дальнейшей реанимационной помощи», — рассказал Праздников.

В МОДКТОБ применяется разнообразные виды наркоза, но основной упор делается на проводниковую анестезию, то есть на обезболивание по ходу нерва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.