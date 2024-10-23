Анемия и гормональные изменения: названы опасные причины кругов под глазами

Терапевт Кондрахин: иногда пигментация под глазами говорит о проблемах с печенью

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что причинами темных кругов под глазами могут быть опасные процессы в организме: анемия, гормональные изменения, сердечная недостаточность, обезвоживание и проблемы с печенью, сообщает «Вечерняя Москва».

«В некоторых случаях выраженная пигментация под глазами может говорить о нарушениях работы печени и ее перегрузке вследствие неправильного питания и образа жизни», — отметил Кондрахин.

Еще одна частая причина, по словам врача, — это нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и даже хроническая сердечная недостаточность. При близком расположении сосудов к глазам и неправильной работе сердца они становятся сильно заметны, появляются темные круги.

Если хронических заболеваний нет, синяки под глазами можно устранить. Для этого нужно в первую очередь высыпаться.