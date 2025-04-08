Андрей Воробьев: вместимость детского центра имени Рошаля увеличат до 530 коек

Количество коек в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске будет увеличено с 460 до 530, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Свыше 400 коек (в центре имени Рошаля – ред.), да?» — поинтересовался глава глава государства.

Глава региона доложил, что до недавнего времени в медучреждении было 460 коек, однако власти Подмосковья нашли возможность увеличить вместимость больницы до 530 коек, так как центр очень востребован.

Открытие Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске состоялось в августе 2024 года. Медучреждение оказывает лучшую и бесплатную медицинскую помощь юным пациентам со всей страны. В открытии приняли участие президент РФ Владимир Путин, глава региона Андрей Воробьев и выдающийся врач Леонид Рошаль.