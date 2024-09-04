Андрей Воробьев: в Подмосковье работают 555 узких специалистов-педиатров

В Подмосковье работают свыше 3 тыс. врачей-педиатров, из них 1,5 тыс. — участковых, 555 узких специалистов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Вы всегда рядом с детьми и их родными, делаете все возможное, чтобы помочь. Спасибо за ваши большие и отзывчивые сердца», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В среду глава Подмосковья выступил на V Съезде детских врачей. По его словам, на мероприятие пригласили педиатров, неонатологов, хирургов, ректоров медвузов и других специалистов. Еще свыше 8 тыс. человек участвуют в программе онлайн. Это медики из 72 регионов РФ и 24 зарубежных стран.

Он отметил, что по указу главы государства вручил награды лучшим детским врачам. Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоены участковый врач-педиатр из Фрязина Елена Десятова и главврач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник из Люберец.

«Поздравляю вас и спасибо за ваш тяжелый, многолетний труд», — добавил губернатор.