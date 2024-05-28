Андрей Воробьев: в Подмосковье начнут разрабатывать биотехнологические препараты

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки посетил в Красногорске один из заводов компании «Биннофарм Групп» — R&D-центр — и сообщил, что уже в 2025 году там начнут разрабатывать биотехнологические препараты.

Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств. На подмосковных предприятиях разрабатывают не только отечественные препараты, но и создают качественные аналоги импортных лекарств, что крайне важно в условиях санкций.

Открытие R&D-центра состоялось год назад. По словам Воробьева, это только первый этап реализации долгосрочных планов.

«В 2025 году здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор Подмосковья в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в Московской области работает более 90 фармацевтических предприятий. Эта отрасль успешно развивается, на российском рынке присутствует 25% препаратов, произведенных в Подмосковье.