Андрей Воробьев поблагодарил медиков скорой помощи за работу по спасению жизней

Мероприятие проходит в доме областного правительства. В нем принимают участие руководители медорганизаций, станций и подстанций СМП, службы медицины катастроф, работники скорой помощи, представители научного сообщества из разных уголков Подмосковья, а также свыше 30 регионов и трех стран — Белоруссии, Узбекистана, Казахстана.

«Рад приветствовать всех, кто присутствует в этом зале. Знаю, что каждый из вас лично или команды, которые вы возглавляете, занимаются спасением жизней», — сказал губернатор.

Он уточнил, что мероприятие проходит в преддверии Дня работника скорой медицинской помощи, который будут праздновать 28 апреля.

По словам главы региона, все знают, что такое компетентные профессионалы, работающие в данной службе. Особенно это показал период пандемии Covid-19, когда было огромное число вызовов — в области на пике оно повышалось до 12,5-13 тыс. в сутки при норме в 5-6 тыс. в зависимости от сезона.

Воробьев пояснил, что такой спрос на медпомощь заставил власти Подмосковья по-другому взглянуть на все, что касается оснащения медмашин, подготовки специалистов, автоматизации, цифровизации процесса. В регионе брали на вооружение лучшие практики. например, IP-телефонию, диспетчеризацию, обеспечение оборудованием, позволяющим освобождать медиков и оказывать помощь пациентам в «золотой час».

«Еще раз хочу поблагодарить тех, кто не только здесь сейчас, но и в данный момент находится на выездах, спасает жизни, делает эту очень сложную и благородную работу», — заключил глава области.

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Как пройдет форум

За два дня ведущие специалисты в сфере здравоохранения разберут на мероприятии самые сложные случаи, с которыми сталкиваются работники, поделятся опытом и передовыми методиками по оказанию первой медпомощи. Еще на форуме запланирована серия мастер-классов.

Съезд работников скорой помощи проходит как в очном формате, так и онлайн.

«Скорая помощь — стержень здравоохранения, и то, что в Московской области она улучшается, здесь нет никаких сомнений», — сказал по ВКС директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что у сотрудников скорой помощи очень ответственная работа, так как иногда от первого контакта зависит будет ли жить человек или нет. В Подмосковье уже много сделано, но еще многое предстоит.

Стенд «Евросервис» посвящен вопросам лечения пациентов с инфарктом миокарда и актуальным вопросам проведения тромболитической терапии. А в секции «СМП» посетителям показывают новейшие VR-технологии.

«Мы примерно более полугода назад посещали с большой делегацией станцию скорой помощи Московской области. Нам очень понравились многие клинические рекомендации, организация работы. Мы заключили договор, и вот ведем общие мастер-классы онлайн, семинары», — сказал замдиректора Республиканского центра скорой медпомощи Узбекистана, профессор Рустам Акалаев.

Он добавил, что делегация Узбекистана приехала в Московскую область не случайно. Медикам нравится передовой опыт региона, и они хотим его внедрять у себя.

Развитие скорой помощи в Подмосковье

В службе скорой помощи Московской области работают около 10 тыс. человек. Из них свыше 7,6 тыс. — сотрудники выездных бригад (врачи, фельдшеры, медсестры, медбратья, водители). В среднем они обслуживают по 11-12 вызовов в сутки.

Для уменьшения нагрузки на бригады в регион привлекают специалистов, в том числе молодых. В прошлом году было трудоустроено 1083 человека (из них 148 молодых специалистов). В 2025 году на работу приняли 278 человек (в том числе 32 молодых), после окончания обучения в августе планируется трудоустроить еще около 262 целевиков. Есть договоры с ведущими вузами, доплаты для начинающих медработников.

В регионе действует широкий комплекс мер поддержки медиков, среди которых социальная ипотека, компенсация аренды жилья (30 тыс. рублей в месяц), проект «Приведи друга», программы «Земский врач» и «Земский фельдшер».

С начала этого года работникам скорой помощи увеличена зарплата (врачам — на 8,5-17 тыс. рублей, анестезиологам-реаниматологам — на 10,2-18 тыс., врачам-психиатрам — на 10,8-19,6 тыс., фельдшерам — на 5-10,2 тыс., медсестрам — на 4,7-10 тыс., медсестрам-анестезистам — на 5,7-11 тыс., водителям — на 1,8-3,3 тыс.).

Кроме того, в области продолжается активное внедрение цифровизации. Это позволяет освободить сотрудников от бумажной работы, наладить быструю передачу информации между специалистами. Все выездные бригады имеют у себя электронные планшеты, а жители Подмосковья могут отслеживать маршрут движение машины сразу после вызова. Перевод всех диспетчерских на IP-телефонию помогает не упустить ни один звонок.

Во врачебном консультационном центре круглосуточно работают два пульта — кардиологический и общепрофильный. В машине скорой помощи пациенту делают ЭКГ, медики по пути в больницу имеют возможность отправить снимок на кардиопульт для расшифровки. Благодаря работе общепрофильного пульта можно предварительно проконсультироваться с доктором по телефону — при таком подходе почти в 50% случаев необходимость выезда медбригады отпадает.

Создание современной мединфраструктуры

Особое внимание в Подмосковье уделяется созданию современной медицинской инфраструктуры. В области на сегодняшний день действует 56 подстанций и 92 поста скорой помощи.

В 2025 году открылся пост в Саввине (г. о. Балашиха), на очереди — посты в Хотькове (Сергиево-Посадский г. о.), Раздорах (г. о. Красногорск), Сухареве (г. о. Мытищи), Суханове (Ленинский г. о.), Поречье (Можайский. м. о.) и Михневе (г. о. Ступино). А в 2031 году планируется запустить большую подстанцию на 20 бригад в Сергиево-Посадском округе.

Регулярно обновляется и автопарк. В нем работает более 880 машин и 90 реанимобилей для особо сложных случаев. За последние 5 лет заменили около 700 авто, из которых свыше 150 — в конце 2024 года.

В каждом новом автомобиле скорой помощи есть все необходимое оборудование для оперативного и качественного оказания помощи по дороге в больницу, включая дефибрилляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. А реанимобили по просьбе медиков дополнительно оснащены современными портативными устройствами Lucas 2, с помощью которых можно автоматически проводить сердечно-легочную реанимацию пациентам.

Медики-герои

«Андрей Юрьевич Воробьев в своем выступлении отметил неоценимую роль, которую сыграла служба скорой помощи в борьбе с пандемией. Действительно, каждый из тех, кто участвует в съезде — герой, спасающий жизни людей. Мы очень благодарны Московской области за то, что в самых серьезных ситуациях, когда необходимо решать экстренные вызовы федерального уровня, она всегда готова подставить свое надежное плечо», — сказал замминистра здравоохранения России Андрей Плутницкий.

Он добавил, что при вторжении ВСУ в Курскую область медбригады из Подмосковья были в числе первых, кто отправился на выручку в регион. И сегодня они помогают спасать жизни мирных жителей и бойцов ВС РФ.

В рамках съезда Воробьев вручил подмосковные награды работникам скорой помощи. Так, фельдшер Светлана Румянцева из Истры за последние 3,5 года выезжала на 4,7 тыс. вызовов, 650 из которых — сердечно-сосудистые заболевания. А коллега из Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева за аналогичное время обслужила 5 тыс. вызовов, свыше 400 из них — несчастные случаи.

«Я работаю в скорой помощи 30 лет. Самое сложное — это детские вызовы, высокая температура, судорожный синдром. В профессии больше всего меня привлекает помощь пациентам. У нас работают разные люди — есть и в возрасте, и молодые, которые приходят после училища», — поделилась Румянцева.

Кондратьева уточнила, что у нее в этом году будет 19 лет практики в скорой помощи.

«Наиболее ценное — это оказание помощи, спасение людей. Мне нравится, что я постоянно чувствую себя нужной в этой профессии. Вообще, каждые наши сутки работы это всегда что-то новое. Бывают и роды в автомобилях, и реанимация», — добавила медик.

Также были вручены награды и водителям. Так, Александр Соболев во время пандемии коронавируса отработал почти 470 часов, совершил более 6 тыс. выездов. За 2024 год он проехал более 27 тыс. км.

А Николай Капустин за год проехал еще больше — почти 30 тыс. км. Водитель рассказал, что в профессии он уже 10 лет, но ни разу не нарушил правил дорожного движения и не допустил аварийных ситуаций. Интересно, что по специальности Капустин — слесарь-инструментальщик.

«Я пришел попробовать себя в новой профессии, не знал — возьмут или не возьмут? Но оказалось, что подошел. Работа у нас специфическая, иногда бывает очень сложно ездить во дворах, есть люди, которые не пропускают скорую помощь. Но в большинстве случаев все-таки идут на встречу», — отметил Капустин.

Он подчеркнул, что за 10 лет видит большие перемены в скорой помощи. Сейчас автомобили стали более комфортными, с обогревом, а для жаркой погоды установлен кондиционер.

Выставка оборудования

На съезде в Подмосковье работает выставка медтехники и оборудования. Компании «АКРОСС» и «ГАЗ» представили машины СМП и их оснащение, «Атес Медика» — самые новые решения по дистанционной расшифровке ЭКГ, «Эльмедика» — современное оборудование.

Стенд «Евросервис» посвящен вопросам лечения пациентов с инфарктом миокарда и актуальным вопросам проведения тромболитической терапии. А в секции «СМП» посетителям показывают новейшие VR-технологии.

«Мы примерно более полугода назад посещали с большой делегацией станцию скорой помощи Московской области. Нам очень понравились многие клинические рекомендации, организация работы. Мы заключили договор, и вот ведем общие мастер-классы онлайн, семинары», — сказал замдиректора Республиканского центра скорой медпомощи Узбекистана, профессор Рустам Акалаев.

Он добавил, что делегация Узбекистана приехала в Московскую область не случайно. Медикам нравится передовой опыт региона. и они хотим его внедрять у себя.