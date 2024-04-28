Андрей Воробьев: открыта новая подстанция скорой помощи в Ногинске

Накануне праздника была открыта новая подстанция скорой помощи, она расположена в Ногинске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, базироваться в новом помещении будут 15 медбригад и диспетчерская.

«В новом здании почти на 4 тыс. «квадратов» есть комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, помещения для хранения медикаментов и душевые», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в здании сделали теплый гараж на 17 машин скорой помощи, а также ремонтную зону с мойкой. Еще есть стоянка для автомобилей скорой.

«Надеюсь, эти изменения сделают работу бригад скорой более комфортной», — заключил губернатор.