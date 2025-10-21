Андрей Воробьев: новую поликлинику в Октябрьском откроют в начале 2026 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет финальный этап строительства современной поликлиники для детей и взрослых в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Сейчас ее готовность составляет уже более 96%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В населенном пункте есть медучреждение первичной помощи, но оно устарело и не подлежит ремонту. Зимой прошлого года в Октябрьском начали возводить новую поликлинику в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство будет завершено к концу ноября. В декабре медучреждение пройдет лицензирование, а в январе откроет свои двери.

«Буквально полтора года назад здесь заливалась фундаментная плита, а сегодня уже практически готова большая современная поликлиника на 500 посещений в смену взрослых и детей. Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты, — и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — сказал Воробьев.

Он добавил, что программа модернизации здравоохранения идет в каждом округе Подмосковья. Строятся новые поликлиники и капитально ремонтируются старые, чтобы они имели современный облик, все самое удобное и необходимое для жителей.

Так, например, в Люберцах идет капремонт стационара — он завершится в конце 2026 года. Там все делается по новым стандартам — каждая палата для комфорта пациентов будет оснащена всеми удобствами и даже душем.

Главным для Московской области по-прежнему остаются врачи. Подмосковье приглашает их из разных регионов, оказывает поддержку — медики получают дополнительную помощь, внимание в части проживания и всего необходимого для начала своей благородной трудовой деятельности.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

Новая поликлиника в Октябрьском

«Площадь объекта — 11,1 тысяч квадратных метров, это 5-этажная, многофункциональная поликлиника. Она рассчитана на все группы населения — и взрослых, и детей, есть также женская консультация. Предусмотрен стационар для того, чтобы пациенты могли остаться в случае необходимости. И, помимо прочего, здесь будет лаборатория — врачи смогут взять необходимые анализы и оперативно получить результаты, — сказал операционный директор компании-застройщика Алексей Ащеулов.

В медучреждении будет работать порядка 130 медиков. Это врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи, кардиологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Сюда переедет 75% персонала старой поликлиники, что очень важно для пациентов, которые привыкли ходить к своим врачам. Также специалистов приглашают из других регионов.

«Новая поликлиника строится взамен действующего поликлинического отделения в поселке Октябрьский, поэтому часть штата уже сформирована — это сотрудники, которые перейдут работать в новые современные условия. Для полной укомплектованности ведем подбор кадров, в том числе из регионов. Приглашаем специалистов, предлагаем им воспользоваться социальными программами, помогаем с жильем. Меры поддержки, действующие в городском округе, помогают нам привлекать врачей даже из дальних субъектов РФ», — рассказала директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева.

Команда Люберецкой больницы с первого дня погружена в процессы строительства и оснащения этого объекта. Она регулярно взаимодействует с подрядчиком, дает рекомендации.

Современная медицина

В поликлинике будут размещены кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики. Также здесь будет стоматология, урология, лечебная физкультура. Для жителей станут доступны КТ, МРТ, рентген, УЗИ эксперт-класса, кардиограф, маммограф, флюорограф.

Медучреждение рассчитано на 350 посещений в смену взрослых и на 150 — детей. Получать медицинскую помощь в нем смогут более 28 тысяч жителей Октябрьского, а также порядка 16 тысяч из ближайших населенных пунктов — поселка Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево, которые сейчас ездят в Раменскую ЦРБ за более чем 10 км и в женскую консультацию — за 15 км.

Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы, продолжается поставка медоборудования, обучение на нем медицинского персонала. Строительную площадку также посещала главный врач. Она вносила коррективы в проект, чтобы жителям было более комфортно в поликлинике. Благодаря этому добавились дополнительные ступеньки, козырьки, функциональные зоны.

В следующем году в округе будут обновлены два здания Люберецкой областной больницы, расположенных на улице Кирова, которые были возведены еще в 1937 году. Там приведут в порядок кровлю, фасад, входные группы, выполнят внутреннюю отделку помещений, полностью заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Территорию благоустроят, а в корпуса поставят современное оборудование.