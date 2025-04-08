Андрей Воробьев: более 59 тыс ребят прошли лечение в центре Рошаля

С каждым годом власти Подмосковья стремятся повышать доступность как первичной, так и высокотехнологичной медпомощи для жителей. В регионе есть 3 ключевых проекта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Кремле.

«В августе прошлого года Владимир Владимирович открыл детский клинический центр им. Рошаля. Больница вышла на полную мощность — ежедневно там проводится более 60 операций. Лечение за это время прошли дети из 76 регионов страны, это более 59 тыс. ребят», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще 7,5 тыс. детей получили помощь благодаря телемедицинским консультациям специалистов центра им. Рошаля.

Губернатор добавил, что второй проект, который в регионе делают при поддержке президента, — это больница в Балашихе. Власти области рассчитывают, что данное медучреждение станет таким же прорывным в плане технологий и квалификации врачей, как и центр им. Рошаля, но уже для взрослых.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он уточнил, что в Балашихе сделают многопрофильный госпиталь с КДЦ. Там будет 26 профилей, включая региональный сосудистый центр. Больница будет обслуживать весь восток Московской области. В нее планируется привлечь свыше 3 тыс. специалистов, в том числе 700 докторов. Госпиталь власти рассчитывают запустить в декабре 2027 года.

«Третий проект реализуем в Мытищах. Это будет стационар почти на 800 коек с родильным домом, сосудистым центром, отделениями терапии и хирургии», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, помощь в этом медучреждении смогут получать жители Мытищ, Королева, Пушкина, Щелкова — всего свыше 1,2 млн человек.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Как отметил Воробьев, еще на встрече обсудили вопросы телемедицины. В регионе порядка 40 млн очных посещений поликлиник ежегодно. Часть из них не связана напрямую с лечением, например, пациенту нужно закрыть больничный лист, продлить рецепт, получить результаты анализов. 8 млн подобных обращений в 2025 году в области хотят перевести в телемед. Это поможет разгрузить медиков, сделать так, чтобы врачи могли больше времени уделять сложным случаям.

«Благодарен президенту за внимание к теме здравоохранения. Поддержка позволяет нам развивать инфраструктуру, которая отвечает актуальным потребностям жителей Подмосковья», — заключил губернатор.