Американских потребителей о предупредили о риске заражения сальмонеллой

В США 1,7 млн упаковок яиц могут быть заражены сальмонеллой

Как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), опасная продукция под брендами коричневых органических яиц без клеточного содержания распространялась с 3 февраля 2025 года в сетевых магазинах девяти штатов.

Это уже второй крупный отзыв продуктов в США за последний месяц. 20 мая FDA объявило об изъятии партии огурцов компании Bedner Growers, связанных со вспышкой сальмонеллеза, в результате которой пострадали более 20 человек.

Специалисты рекомендуют потребителям проверить маркировку яиц (коды растений P-4535 и P-4497 с датами упаковки от 3 февраля до 29 мая 2025 года) и немедленно утилизировать потенциально опасную продукцию.

Симптомы сальмонеллеза включают лихорадку, диарею и спазмы в животе, проявляющиеся через 12-72 часа после употребления зараженных продуктов.