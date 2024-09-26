Американская блогерша ослепла и оказалась в коме после вакцинации в США

В США 23-летняя блогерша Алексис Лоренце покрылась синяками, ослепла, а затем оказалась в коме после вакцинации, сообщает Mash .

Несколько недель назад девушка попала в больницу при университете Калифорнии. Она страдала от редкого аутоиммунного заболевания, и в медучреждении ей должны были сделать переливание, чтобы восполнить поврежденные клетки крови.

Перед переливанием ей сообщили о необходимости сделать прививки столбняка, пневмонии и менингита. Девушка согласилась, и блогерше провели вакцинацию. Вакцины ей ввели все разом.

Спустя 10 минут после вакцинации ее тело покрылось синяками и пятнами. Затем тело девушки распухло, она ослепла, после чего Лоренце начало тошнить. Какой-то момент девушка начала захлебываться рвотой, а затем потеряла сознание. Ее ввели в медикаментозную кому, блогерша до сих пор из нее не вышла.

Подписчики Лоренце требуют проверить клинику и фармкомпании, которые поставляли препараты. Некоторые из них вспомнили, что американские производители вакцин типа Moderna поставляли в больницы непротестированные вакцины, в результате их применения скончались сотни тысяч человек.