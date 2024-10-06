Алтайскому краю грозит всплеск шизофрении из-за дефицита лекарств

В Алтайском крае отмечается дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид», возможен, всплеск шизофрении, сообщает Mash .

Также сейчас меняется продолжительность дня и ночи, это может вызвать обострение у пациентов.

Дефицит лекарств произошел из-за медленной логистики. Государственные аптеки не успели приобрести достаточное количество нейролептиков в срок. При этом один из отечественных препаратов делают в соседней Кемеровской области.

Пациенты, которым врачи прописали «Сульпирид», сейчас вынуждены искать препарат или в других регионах, или как-то справляются своими силами.

По статистике, за прошлый год 13,7 тыс. жителей Алтайского края обратились с психическим заболеванием к доктору. Как отметили эксперты, такие показатели являются рекордными в РФ, но не единственные. Также на Чукотке, Сахалине, в Еврейской АО и Курганской области зарегистрировали порядка 5-6 тыс. больных разными расстройствами на 100 тыс. населения за последние несколько лет.