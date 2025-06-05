Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера Подмосковья

Каждый ребенок, независимо от жизненных обстоятельств, заслуживает веры в чудеса и возможности окунуться в мир сказок. Особенно это важно для тех, кто вынужден проводить свои дни не на детских площадках, а в стенах больниц. В честь Дня защиты детей маленькие пациенты Московского областного онкологического диспансера получили особый подарок — к ним в гости пришли альпинисты в костюмах супергероев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эта инициатива стала ярким примером того, как простые идеи могут приносить радость и надежду тем, кто особенно в этом нуждается. Организаторы мероприятия — команда профессиональных альпинистов, известная своими социальными проектами, решила подарить детям незабываемые эмоции. Они облачились в костюмы любимых героев. Маленькие пациенты с восторгом наблюдали за происходящим, забывая о своих болезнях хотя бы на мгновение. Этот день стал настоящим праздником для детей и их родителей», — сказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Этот День защиты детей запомнится надолго не только пациентам диспансера, но и всем участникам события. Альпинисты-супергерои показали своим примером: доброе дело не требует сверхспособностей, достаточно желания подарить частичку счастья тем, кто особенно нуждается в поддержке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.